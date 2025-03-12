Прогноз погоды в Крыму на 12 марта

Прогноз погоды в Крыму на 12 мартаВ Симферополе +18 и пасмурноВ Севастополе +15 и пасмурноВ Евпатории +12 и пасмурноВ Черноморском +14 и пасмурноВ Джанкое +20 и пасмурноВ Ялте +17 и пасмурноВ Алуште +18 и пасмурноВ Керчи +14 и дождьВ Армянске +14 и пасмурноВ Красноперекопске +.