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Прогноз погоды в Крыму на 12 марта

Прогноз погоды в Крыму на 12 марта

Прогноз погоды в Крыму на 12 мартаВ Симферополе +18 и пасмурноВ Севастополе +15 и пасмурноВ Евпатории +12 и пасмурноВ Черноморском +14 и пасмурноВ Джанкое +20 и пасмурноВ Ялте +17 и пасмурноВ Алуште +18 и пасмурноВ Керчи +14 и дождьВ Армянске +14 и пасмурноВ Красноперекопске +.

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