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Крупный держатель продал Bitcoin на $46 млн и перешел в Ethereum

Крупный держатель продал Bitcoin на $46 млн и перешел в Ethereum

Крупный криптовалютный инвестор, предположительно контролирующий 11 недавно созданных кошельков, за последние три дня продал 602 BTC и приобрел 18 780 ETH через платформу Hyperliquid.

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