ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, ранен один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков 1 января в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии