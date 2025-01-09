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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В России ужесточат ответственность за экономические преступления

В этом году правительство РФ планирует внести в Госдуму на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за отдельные преступления экономической направленности.

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