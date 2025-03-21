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Илон Маск "отомстил" предполагаемой матери своего 13-го ребёнка, сократив его финансирование

Илон Маск "отомстил" предполагаемой матери своего 13-го ребёнка, сократив его финансирование

Илон Маск сократил материальную поддержку, которую оказывал своему сыну от 26-летней писательницы Эшли Сент-Клэр, сообщает People со ссылкой на её адвокатов.

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