Илон Маск "отомстил" предполагаемой матери своего 13-го ребёнка, сократив его финансирование

Илон Маск сократил материальную поддержку, которую оказывал своему сыну от 26-летней писательницы Эшли Сент-Клэр, сообщает People со ссылкой на её адвокатов.
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