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В Устьянском округе открыли новую пожарную часть

В Устьянском округе открыли новую пожарную часть

Согласно штатному расписанию, на новой пожарной части в селе Березник нести службу будут 16 человек.В зону ответственности пожарной части № 89 отряда ГПС № 17 входит восемь населённых пунктов, где постоянно проживает около 1,5 тысяч человек.

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