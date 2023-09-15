В Устьянском округе открыли новую пожарную часть

Согласно штатному расписанию, на новой пожарной части в селе Березник нести службу будут 16 человек.В зону ответственности пожарной части № 89 отряда ГПС № 17 входит восемь населённых пунктов, где постоянно проживает около 1,5 тысяч человек.
Согласно штатному расписанию, на новой пожарной части в селе Березник нести службу будут 16 человек.В зону ответственности пожарной части № 89 отряда ГПС № 17 входит восемь населённых пунктов, где постоянно проживает около 1,5 тысяч человек.
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