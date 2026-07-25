Это разновидность турецкой уличной еды – длинная открытая лепешка - лодочка из теста, фаршированная разными начинками.
Суджуклю пиде
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Это разновидность турецкой уличной еды – длинная открытая лепешка - лодочка из теста, фаршированная разными начинками.
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