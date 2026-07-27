«Существо вредоносное»: в Госдуме оценили желание Пугачевой спеть в Киеве

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, исполнительница давно перестала быть той Примадонной, которой ее до сих пор считают в России.
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