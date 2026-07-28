СВР РФ: Евросоюз потребовал от Армении разорвать связи с Россией Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сохранить членство страны в ЕАЭ.
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СВР РФ: Евросоюз потребовал от Армении разорвать связи с Россией Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сохранить членство страны в ЕАЭ.
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