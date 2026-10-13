Захарова: Россия открыта для всех СМИ, но не для экстремистов

Россия открыта для иностранных СМИ, заявила Мария Захарова, но с оговоркой для экстремистов. Примером такого исключения стал немецкий журналист Михаэль Мартенс, призывавший к убийству русских и находящийся в международном розыске.
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