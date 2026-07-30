Нанесены удары по объектам врага в Харькове (ВИДЕО)

Нанесены удары по объектам врага в Харькове, на месте прилёта огромный столб дыма. Так же Вооруженные силы России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов украинской армии, а также по опорам линии электропередач в Харьковской области.
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