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Русская весна

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Нанесены удары по объектам врага в Харькове (ВИДЕО)

Нанесены удары по объектам врага в Харькове (ВИДЕО)

Нанесены удары по объектам врага в Харькове, на месте прилёта огромный столб дыма. Так же Вооруженные силы России нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов украинской армии, а также по опорам линии электропередач в Харьковской области.

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