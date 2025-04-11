Всадной монтаж рукояти ножа без клея своими руками

Среди всех способов установки рукоятки ножа самым простым является всадной монтаж. Для него не нужен клей, больстер, заклепки и прочие крепежи, что позволяет оснастить клинок рукоятью даже в полевых условиях, к примеру, если старая треснула.
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