Генеральная прокуратура преследует криминальных авторитетов и изымает их активы. Кто следующий?

Тофики, Рубики, Джоники... Может пора уже в Краснодарском крае вводить фейс-контроль и выселять инородцев, они же возбуждают межнациональную рознь!!!

Балу -

Эо, конечно же, хорошо... Если реально удастся довести дело до реальной конфискации... И не у одного, а у всех авторитетов... В чём я сомневаюсь... А вот как быть с десятками тысяч мразей-чиновников, которые всеми доступными способами разворовывают и продают страну?...