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Генеральная прокуратура преследует криминальных авторитетов и изымает их активы. Кто следующий?

Генеральная прокуратура преследует криминальных авторитетов и изымает их активы. Кто следующий?

Суд конфисковал у "теневого короля" Сочи Татуляна 130 объектов недвижимости. Адлерский районный суд города Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил изъять в доход государства 130 объектов недвижимости, принадлежащих местному предпринимателю Рубену Татуляну, известному в определённых кругах как криминальный авторитет Робсон.

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Комментарии
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Александр Дубков
опять евреи,армяне и мусульмане носатые
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11 час.
Ваша Светлость
Тофики, Рубики, Джоники... Может пора уже в Краснодарском крае вводить фейс-контроль и выселять инородцев, они же возбуждают межнациональную рознь!!!
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10 час.
Балу -
Эо, конечно же, хорошо... Если реально удастся довести дело до реальной конфискации... И не у одного, а у всех авторитетов... В чём я сомневаюсь... А вот как быть с десятками тысяч мразей-чиновников, которые всеми доступными способами разворовывают и продают страну?...
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7 час.
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