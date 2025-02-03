В ХМАО - Югре под эгидой полицейских прошел «Урок мужества»

В Сургуте сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 90-летнего юбилея образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД.
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