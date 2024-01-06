Жить в браке долго скоро станет выгоднее

В Государственной думе рассматривают предложение от фракции ЛДПР, сообщает Pensnews.ru. Парламентарии, в частности, считают, что институт брака нужно поддержать и дополнительно стимулировать создание и сохранение семьи.
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