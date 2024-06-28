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Петербургский дневник

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Петербург выделит 174 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса в 2024 году

Петербург выделит 174 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса в 2024 году

В частности, субсидии предоставляются на развитие племенного животноводства, возмещение части затрат производителей на реализацию молока, а также на уплату процентов по кредитам, привлеченным на развитие растениеводства, животноводства и переработки продукции Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок предоставления в 2024 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках городской государственной программы "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса".

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