Петербург выделит 174 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса в 2024 году

В частности, субсидии предоставляются на развитие племенного животноводства, возмещение части затрат производителей на реализацию молока, а также на уплату процентов по кредитам, привлеченным на развитие растениеводства, животноводства и переработки продукции Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок предоставления в 2024 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках городской государственной программы "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса".