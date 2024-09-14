Атака беспилотников на Подмосковье была не с Украины. Сделано в России, наводчик - мигрант. Генерал подтверждает

Фото: © Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress20,1K прочтений 2 дня назад Откуда дроны противника долетели до Подмосковья? Мощная атака беспилотников ВСУ на регионы России и на Москву могла идти вовсе не с территории Украины.
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