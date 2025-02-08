Царьград Фото: freepik.com. Суд в Санкт-Петербурге обязал Валерию Гуйву, выпускницу Химико-фармацевтического университета, вернуть полученную стипендию в размере 168 500 рублей из-за отказа от работы по распределению в Мариуполе.
Выпускницу медуниверситета обязали вернуть всю стипендию и заплатить штраф за отказ от работы в Мариуполе
Комментарии
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Людмила Лиханова
Чушь. Она получила образование от государства а не от завода или предприятия по целевому назначению, поэтому она должна отработать там, куда его пошлет государство.
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2 час.
НД
Наталья Дубняк
Ну направили бы в другое место. Раз боится. Надо идти навстречу. Не отказалась ведь работать
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1 час.
Anna
Часть, довольно приличная, нынешнего молодого поколения Одна часть - волонтёры, помогающие фронту и убирающие нефть с побережья, а эта часть- трусы. В Мариуполе народ живет спокойной жизнью, и её отказ там работать совершенно не оправдан. Правильное решение!
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38 мин.
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