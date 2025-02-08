Выпускницу медуниверситета обязали вернуть всю стипендию и заплатить штраф за отказ от работы в Мариуполе

Людмила Лиханова Чушь. Она получила образование от государства а не от завода или предприятия по целевому назначению, поэтому она должна отработать там, куда его пошлет государство.

НД Наталья Дубняк Ну направили бы в другое место. Раз боится. Надо идти навстречу. Не отказалась ведь работать