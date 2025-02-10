Бессмысленная атака ВСУ. Сотни погибших ради мифического «козыря в рукаве» Зеленского Как же всполошились западные СМИ по поводу нового украинского наступления в Курской области.
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Бессмысленная атака ВСУ. Сотни погибших ради мифического «козыря в рукаве» Зеленского Как же всполошились западные СМИ по поводу нового украинского наступления в Курской области.
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