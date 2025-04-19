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Регион 29

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Новый глубоководный порт в Архангельске: стратегический ответ на геополитические вызовы?

На совещании под председательством помощника президента России Николая Платоновича Патрушева обсуждался один из ключевых вопросов для Архангельской области — развитие портовой инфраструктуры и реализацию стратегических проектов в интересах формирования Трансарктического транспортного коридора.

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