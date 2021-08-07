Ванилла SU

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Уверенность-это внутреннее влияние, на человека ,на его поступки, действия, решения, на разговор и многое другое

Уверенность-это внутреннее влияние, на человека ,на его поступки, действия, решения, на разговор и многое другое

УВЕРЕННОСТЬ.«танцуй так, будто на тебя никто не смотрит, пой так, будто никто тебя не слушает, люби так, будто никто не предавал»Уверенность-это внутреннее влияние, на человека ,на его поступки, действия, решения, на разговор и многое другое.

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