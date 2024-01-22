Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах

Штаб главы государства, кандидата в президента России Владимира Путина в понедельник, 22 января, сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ подписи в его поддержку для регистрации его на президентских выборах.
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