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Кенесов: «Мы заслужили больше, чем серебро»

 Полузащитник «Актобе» Арман Кенесов прокомментировал победу в 26-м туре КПЛ над «Кайратом» (4:1). – Честно говоря, двоякие чувства: с одной стороны мы выиграли матч, а с другой – не стали чемпионами.

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