Mash: Дрон ВСУ снова атаковал Тёткино, 18-летняя девушка тяжело ранена Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде по центру посёлка Тёткино в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии