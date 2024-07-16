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Mash: Дрон ВСУ снова атаковал Тёткино, 18-летняя девушка тяжело ранена

Mash: Дрон ВСУ снова атаковал Тёткино, 18-летняя девушка тяжело ранена Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде по центру посёлка Тёткино в Курской области.

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