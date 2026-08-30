Врач Усачёва: к основным осенним аллергенам относятся полынь, лебеда и амброзия

Многие уверены, что с окончанием лета можно забыть о сезонной аллергии. На самом деле именно август, сентябрь и начало октября для ряда людей становятся временем очередного обострения.
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