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Уехавшая группа, претензии и свадьбы. Как прошёл скандальный фестиваль "Ветер Сибири"

Уехавшая группа, претензии и свадьбы. Как прошёл скандальный фестиваль "Ветер Сибири"

Отменённый в 2022 году фестиваль "Ветер Сибири", наконец, состоялся в 2023 году в Новосибирске Скандальный фестиваль "Ветер Сибири" состоялся на новосибирском аэродроме "Мочище" с 10 по 13 августа, несмотря на все опасения любителей рок-музыки.

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