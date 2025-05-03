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После заявления Зеленского Медведев не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая

После заявления Зеленского Медведев не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая

В России отреагировали на провокационное заявление главы киевского режима, в ходе которого тот не только отказался придерживаться предложенного президентом РФ Владимиром Путиным трёхдневного перемирия, но и намекнул на вероятность ударов по нашей территории в праздничные дни.

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