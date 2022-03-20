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Фриц о победе над Рублевым: «Я определенно провел лучший матч на турнире»

Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Андреем Рублевым в полуфинале в Индиан-Уэллс. Американец победил 7:5, 6:4 и впервые вышел в финал «Мастерса».

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