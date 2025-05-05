Движение в центре Иркутска перекроют сегодня из-за репетиции парада

Вечером 5 мая в центре Иркутска перекроют движение транспорта. С 18:00 до 22:00 будут закрыты: улица Ленина (от Желябова до Сурикова), улица Сухэ-Батора (от Желябова до Польских Повстанцев) и площадь графа Сперанского.