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Иркутск Сегодня

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Движение в центре Иркутска перекроют сегодня из-за репетиции парада

Вечером 5 мая в центре Иркутска перекроют движение транспорта. С 18:00 до 22:00 будут закрыты: улица Ленина (от Желябова до Сурикова), улица Сухэ-Батора (от Желябова до Польских Повстанцев) и площадь графа Сперанского.

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