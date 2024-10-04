Ямальский профилактолог Токарев предупредил о головной боли из-за магнитной бури

Мощный взрыв на Солнце спровоцировал магнитную бурю на Земле, которая продлится с 4 по 6 октября. Главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев предупредил, что геоудар может отразиться на здоровье, в том числе вызвать головную боль.