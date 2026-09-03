Воздушный бой над Киевом: Летчик погнался за «Геранью», открыл огонь из пушки. «Придурок!», — орали на земле Улицу изрешетили очереди.
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Почму бы действительно не начать бить по всем зарубежным предприятиям на территории страны 404?... Слова и заявления уже ничего не значат- на них никто не обращает внимания, и на западе 100% уверены, что наши не осмелятся на серьёзные шаги- так зачем сотрясать воздух стопиццотыми заявлениями, если можно сотрясти что-то материальное?
"Ситуация на фронте изменилась": бить по британцам будут не ракетами
МИД России вновь пригрозил британским военным объектам – и в который раз Лондон проигнорировал эти слова. Ракеты Storm Shadow уже два года кошмарят мирных жителей Донецка и бьют по русским НПЗ, а МИД повторяет одну и ту же мантру. Что может последовать за очередным «последним китайским предупреждением»? На эти вопросы отвечает военно-политический обозреватель Андрей Ревнивцев.
– Представитель МИД Мария Захарова снова заявила, что ответом на удары британским оружием могут стать любые объекты Великобритании на Украине и за её пределами. Эту фразу мы слышим уже не первый год. Британцы продолжают поставлять ракеты, а наши угрозы так и остаются словами. В чём проблема?
– Проблема в том, что дипломатическая риторика перестала работать. Лондон давно понял: за словами не следуют действия. Вспомните: ещё в мае 2024 года разрешили Киеву бить британским оружием по России. Тогда Захарова пригрозила – и что? С тех пор ВСУ выпустили сотни Storm Shadow. Только в этом году – удар по центру Брянска 10 марта, шесть погибших, полсотни раненых; в июне – по НПЗ в Ростовской области и Оренбурге; 26 августа – по Донецку, восемь пострадавших. А МИД продолжает повторять ту же фразу, как заклинание. Это уже не дипломатия, а фарс, который вызывает хроническое раздражение и у военных, и у гражданских.
– Но ведь теперь, возможно, наша позиция жёстче? Может, на этот раз угрозы станут реальностью?
– Хочется верить. Ситуация на фронте изменилась – мы перешли к более решительным действиям, да и подходы к СВО пересмотрены. Киев и Одесса под непрекращающимся огнём. Но слова Захаровой – это не приказ, а сигнал. Вопрос: услышат ли его в Лондоне? Скорее всего, нет, пока не получат «двойку» по физиономии. И тогда встанет вопрос: по кому ударить? Вариантов – масса.
– Если мы всё же решим бить по британским целям на Украине, что в первую очередь попадает под прицел?
– Самые «жирные» объекты – те, что связаны с ОПК. Например, Центр британского бизнеса в Киеве, который курирует 40 совместных предприятий с Англией – от разработки дронов до ремонта техники. Или заводы Babcock Ukraine, BAE Systems, Thales UK, сеть MRO. Также британцы вложились в энергетику – группа Octopus работает с ДТЭК, инвестировали в ветряки «Галнафтогаз Винд» на западе. И агросектор: MHP, «Укрпродукт» и десятки элеваторов. И добыча – компания Pennpetro приобрела лицензию на нефть и газ в Ивано-Франковске. Всего на Украине зарегистрировано более 5 тысяч компаний с британскими собственниками. Выбирать есть из чего.
– А если мы выйдем за пределы Украины? Что можем сделать против самой Британии, кроме ядерных угроз?
– Здесь спектр ещё шире. Экс-замминистра МИД Украины Фёдоров в эфире BBC фактически предложил сценарий «ответа без ответа» – кибератаки на конкретные предприятия, особенно на производство дронов и компонентов для Storm Shadow. Это технологично и трудно доказуемо. Плюс – диверсии силами «спящих ячеек» или наёмников из числа мигрантов и маргиналов, которые за небольшие деньги могут устроить поджоги и саботаж в Британии. Такое уже происходит по всей Европе. А в экстремальном варианте – перерезать оптоволоконный кабель на дне Атлантики, парализовав связь. Политолог Евстафьев подтвердил, что гибридные меры теперь рассматриваются как допустимые даже в приэлитных кругах. Так что ракеты не нужны.
– Есть ещё более радикальный сценарий – объявление войны. Насколько это реально?
– Юридически это рабочий инструмент. В мире все со всеми воюют, но уже 80 лет никто не объявляет войну официально. Последний раз СССР сделал это в 1945 году против Японии. А мы с Британией уже были в состоянии войны без боевых действий – в 1807–1812 годах. Если объявим войну, то: отзываем послов, арестовываем все британские активы, вводим особый режим для граждан Королевства, закрываем воздушное и морское пространство, приводим ядерную триаду в высшую готовность. Это поставит мир на грань, но именно тогда можно начать реальные переговоры – о безопасности в Восточной Европе и о завершении конфликта на Украине. А пока Лондон чувствует безнаказанность, они будут и дальше бить по нашим городам.
– То есть вы считаете, что пора переходить от угроз к делу?
– Я считаю, что терпение – не бесконечный ресурс. Британия уже два года открыто воюет против нас, используя Украину как полигон. Если мы продолжим играть в дипломатические жмурки, цена победы станет непомерной. Пора либо бить по их активам на Украине, либо применять гибридные методы, либо ставить вопрос о войне юридически. Но главное – перестать повторять одни и те же фразы. Слова должны подкрепляться действиями. Иначе даже наши союзники перестанут нас воспринимать всерьёз. Выбор за Кремлём, но время уходит.