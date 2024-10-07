Телеведущая Камила Овакимян: «Я 25 лет работаю в кадре, но до сих пор не могу справиться с волнением.

Те, кто каждый день появляются на экранах телевизоров, знают: телеискусство — это не только публичность и узнаваемость, встречи с людьми мирового масштаба, погружение в шумную светскую жизнь, но и во всех смыслах слова — колоссальная и архисложная работа.