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Владимирские новости

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Сильный ливень и град накрыли Селивановский район Владимирской области

Сильный ливень и град накрыли Селивановский район Владимирской области

Град был настолько обильным, что на земле образовались «сугробы» из ледяных крупинок.Необычная погода обрушилась на Селивановский район Владимирской области.

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