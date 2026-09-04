Сильный ливень и град накрыли Селивановский район Владимирской области

Град был настолько обильным, что на земле образовались «сугробы» из ледяных крупинок.Необычная погода обрушилась на Селивановский район Владимирской области.
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