В Барнауле с большим концертом выступит Любовь Успенская — певица с неповторимым тембром

Зрителей ждут живой звук и уникальная энергетика исполнительницы В барнаульском ДК "Мотор" 24 сентября с большим сольным концертом выступит Любовь Успенская — певица с неповторимым тембром, чьи песни давно стали саундтреком для целых поколений.