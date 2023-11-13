Информация

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан 15 ноября 2023 года запланирован прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации от иностранных граждан или лиц без гражданства, состоящих на миграционном учёте в г.