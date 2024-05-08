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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Lotus Скрипник о своей ретро-форме: «Осталась еще с тех времен, когда я в Липецке играл»

Вратарь Lotus Скрипник о своей ретро-форме: «Осталась еще с тех времен, когда я в Липецке играл»

– Вы одно из открытий чемпионата, но известны из-за своей формы. – Костюм остался со времен профессиональной карьеры.

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