Телеканал "КРЫМ 24"

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Аксёнов поддержал намерение главы ЛНР провести референдум о вступлении в состав России

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал намерение главы ЛНР Леонида Пасечника провести в ближайшее время референдум о вступлении в состав РФ.

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