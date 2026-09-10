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Север Пресс

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Более 60 тысяч детей стали участниками оздоровительной кампании «Лето на Ямале»

Более 60 тысяч детей стали участниками оздоровительной кампании «Лето на Ямале»

В образовательных организациях ЯНАО этим летом работали 73 лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули около восьми тысяч детей.

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