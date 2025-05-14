«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда

ИИ Иван Иванов всё это псевдорелигиозное мракобесие доведёт до взрыва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Евгений Петров Это не русские забудьте про шашлык, это чурки забудьте о работе🤣 теперь в каждый заказ буду добавлять 100 гр. свиного сала. Хоть буду уверен, что заказ привезет нормальный человек, а не отмороженный вакхабит😡 Интересно сколько служба доставки будет терпеть курьеров, отказывающихся доставлять заказы клиентам и нести убытки🤣