Муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять свинину.
«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
всё это псевдорелигиозное мракобесие доведёт до взрыва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 час.
Евгений Петров
Это не русские забудьте про шашлык, это чурки забудьте о работе🤣 теперь в каждый заказ буду добавлять 100 гр. свиного сала. Хоть буду уверен, что заказ привезет нормальный человек, а не отмороженный вакхабит😡 Интересно сколько служба доставки будет терпеть курьеров, отказывающихся доставлять заказы клиентам и нести убытки🤣
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2 час.
Евгений Петров
Да нормально все, после срыва доставок, их просто уволят🤣 Предлагаю пойти дальше и законодательно запретить продажу во всех магазинах истинным мусульманам алкоголя, табака, не халяльных продуктов, выдачу кредитов и т.д. Чтобы, как у малолеток проверяют паспорта, в чеке была расписка, что покупатель подтверждает, что не является правоверным мусульманином🤣
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2 час.
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