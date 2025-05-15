Астрономы нашли доказательства распространенности воды в других звездных системах

Американские астрономы из Университета Джона Хопкинса и других научных центров впервые подтвердили наличие кристаллического водяного льда в пылевом диске вокруг звезды HD 181327, расположенной в 155 световых годах от Земли.
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