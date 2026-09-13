Nifty downside S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES NSE:NIFTY1! Luckychoudhary939 Nifty abhi niche jaraha hai lekin retest ke liye ek baar uper aayega 2week ke liye phir vapas niche jayega.
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