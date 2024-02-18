Россия получила очередной "плевок в чай" от наших среднеазиатских братьев. Законодательная палата Узбекистана приняла в первом чтении поправки, препятствующие открытию счетов в узбекских банках лицам, попавшим под санкции Запада.
"Повезут деньги в носках": Три тысячи русских компаний Узбекистан посылает вон?
Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
Эти меры , к сожалению , ещё не ввела .
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12 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Россия ещё не ввела .
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12 час.
Ливень
перекрыть паразитам все доходы и вообще все ручейки вывода денег из России и каналы поставки гастеров... и каждому говорить на понятном ему языке что это вот ваше правительство постаралось сделать так чтоб вы не смогли приезжать и зарабатывать у нас))))) вай какие нэхарошие узбэкские насяльники))) мы тут нэпричом))) вай да?
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3 час.
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