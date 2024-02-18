"Повезут деньги в носках": Три тысячи русских компаний Узбекистан посылает вон?

Ливень

перекрыть паразитам все доходы и вообще все ручейки вывода денег из России и каналы поставки гастеров... и каждому говорить на понятном ему языке что это вот ваше правительство постаралось сделать так чтоб вы не смогли приезжать и зарабатывать у нас))))) вай какие нэхарошие узбэкские насяльники))) мы тут нэпричом))) вай да?