КНР и РФ поддерживают стратегическое взаимодействие — премьер Госсовета КНР

Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах, касающихся взаимных коренных интересов и это стратегическое взаимодействие носит эффективный характер, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16 октября на полях Совета глав правительств ШОС в Исламабаде.