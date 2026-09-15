«Королева моего сердца»: что скрывается за громким романом Филиппа Киркорова и 20-летней модели

Громкие признания со сцены, съёмки в Каппадокии, вечеринки в Монако и подарок в виде бриллиантовых часов Rolex — летом 2026 года 59-летний Филипп Киркоров представил публике новую музу.
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