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Курские новости

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В Курском районе задержали мужчину за выращивание конопли

В Курском районе задержали мужчину за выращивание конопли

На участке курянина нашли более 400 граммов готовых к употреблению наркотиков и кусты наркосодержащих растений на чердаке.

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