Средняя сумма переводов между своими счетами с мая выросла на 26-70%

После вступления с 1 мая в силу закона, позволяющего переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц, во втором квартале наблюдался рекордный прирост как по объемам, так и по сумме переводов между своими счетами.
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