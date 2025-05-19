Похищения инвесторов: криптобизнес под угрозой по всему миру

Во всем мире учащаются случаи похищений владельцев криптовалютных кошельков. Жертвами становятся руководители компаний и их семьи, как, например, дочь главы биржи Paymium во Франции или соучредитель Ledger Дэвид Балланд.
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