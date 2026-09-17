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Органный концерт «Времена года. Вивальди и Бах»

Органный концерт «Времена года. Вивальди и Бах»

В этот вечер на сцену поднимутся Наталья Калиничева (скрипка), Михаил Калиничев (виолончель) и Анна Учайкина (орган).

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