Эксперт рассказал о приходящих в себя в залах суда жертвах мошенничества

Жертвы телефонных мошенников из Украины приходят в себя часто уже в зале суда, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
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