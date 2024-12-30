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Эксперт рассказал о приходящих в себя в залах суда жертвах мошенничества

Эксперт рассказал о приходящих в себя в залах суда жертвах мошенничества

Жертвы телефонных мошенников из Украины приходят в себя часто уже в зале суда, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.

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