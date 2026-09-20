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«Акинфеев проигрывает Сафонову в росте и габаритах, никогда не играл за границей. Матвей перегонит Игоря, если доиграет на своем уровне». Аршавин о вратарях

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что Матвей Сафонов превзойдет Игоря Акинфеева по итогам карьеры.

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